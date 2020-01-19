تدشين النسخة الثانية من دوري المدارس.. الأسبوع المقبل

الرياض: واس

أكملت الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم جميع الاستعدادات لانطلاقة النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم مطلع فبراير القادم على مستوى التعليم العام بالمملكة كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم بدأ في عام 2019 الماضي ويستمر لمدة خمسة أعوام، ويهدف إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، حيث من المنتظر أن يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ النسخة الثانية من دوري المدارس في الـ 27 من يناير الحالي بمدينة الرياض.

ويقام دوري المدارس على عدة مراحل، بدءاً بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية ،مثلوا أكثر من 5441 فريقاً، وأدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب.

وأثمر دوري المدارس في نسخته الأولى عن مواهب عدة من لاعبي كرة القدم، إذ حظي عدد من اللاعبين بثقة عدة أندية محلية وأجنبية لإجراء تجارب ميدانية واستقطابهم، ومنهم : زياد مبارك الجهني (من ثانوية السروات الأهلية بجدة – نجح في تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني وفي طريقه إلى الانضمام للنادي رسمياً), ومشعل عثمان محمد (من ثانوية الفلاح بجدة – تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني), وسلطان عبدالرحمن العنزي (من مدرسة عبدالرحمن الفيصل بمحافظة القيصومة – انضم من دوري المدارس إلى منتخب الشباب السعودي ووقع مع نادي القيصومة), ولؤي دخيل الله الجهني (من ثانوية الملك فيصل بالمدينة المنورة – تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني), وسطام محمود التمبكتي (من مدرسة يزيد بن أبي سفيان بجدة – تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني), وحبيب محمد أحمد (من متوسطة ابن هشام بالمدينة المنورة – سيخوض الشهر القادم تجربة مع نادي باتشوكا المكسيكي), وعلي عبدالهادي دقرشاوي (من مدرسة الأوس بالمدينة المنورة – ضمن قائمة لاعبي برنامج الابتعاث الرياضي الحالي التابع للهيئة العامة للرياضة), ومحمد عبدالله ديواني (من مدرسة أبوبكر الصديق بجازان – انضم إلى نادي الفيحاء), وعبدالصمد القحطاني (من مدرسة أبوبكر الصديق بجازان – انضم إلى نادي الفيحاء), وجابر مسفر آل فهاد (من مدرسة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم بنجران – تجربة مع نادي الاتفاق وانضم إلى نادي الحزم), ومحمد خليل مران (من مجمع الحقو التعليمي بصبيا – انضم من دوري المدارس إلى منتخب الشباب السعودي ووقع مع نادي النصر), وأحمد ناصر البداح (من مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالزلفي – انضم إلى نادي الفيصلي), وعلي عبدالله قح (من مدرسة أبوبكر الصديق بجازان – انضم إلى نادي الفيصلي).

وجاءت هذه التعاقدات بعدما شهدت بطولة النخبة من دوري المدارس في شهر رمضان الماضي حضوراً لكشافين من أندية ريال أفيدو الإسباني وأجاكس الهولندي وباتشوكا المكسيكي، إضافة إلى كشافين من ريال مدريد الأسباني الذين أختاروا 40 لاعباً شاركوا في المعسكر التدريبي الصيفي الذي أقيم الصيف الماضي في مدينة مدريد.

وكانت إدارة مشروع دوري المدارس أقامت خلال المدة الماضية في محافظة جدة دورة لإعداد وتأهيل 20 مدرباً وطنياً للنسخة الثانية من الدوري، بإشراف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سبقها دورة للحكام وورش عمل للمنظمين والمنسقين في عدة محافظات.