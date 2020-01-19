الصبيحى: تنفيذ اتفاق الرياض بوابة اليمنيين للوحدة والتحرير

البلاد – محمد عمر

أكد رئيس قطاع التلفزيون – قناة عدن الفضائية، فارس عبد العزيز الصبيحي، أن تنفيذ اتفاق الرياض يرسخ لمرحلة قادمة أكثر تطورًا لاستكمال تحرير اليمن، عبر توحيد صفوف الشرعية في مواجهة تمرد الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وأضاف لـ(البلاد) أنه تأكيدًا لمواقف الحكومة الشرعية لتنفيذ خطوات الاتفاق، وجه الرئيس عبد ربة منصور هادي كل المؤسسات التنفيذية بالبدء الفوري لتنفيذه على الواقع كلا بحسب اختصاصه ومهامه، حيث باشرت الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك بالنزول إلى العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ توجيهات الرئيس، الذي يؤكد دائما أن الاتفاق «يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن، تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها، وحصر السلاح بيدها وحدها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن، سواء من القوى الخارجية المتمثلة في ايران أو الجماعات الإرهابية.

وأشار فارس أن تنفيذ اتفاق الرياض يعد البوابة الوحيدة التي يلج منها كل اليمنين شمالا وجنوبا لتوحيد الصف والجهد والامكانيات لتطهير اليمن من مشروع نظام الملالي والقضاء على أدواته واذرعه في اليمن، واستكمال عملية التحرير للمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإيرانية، وحين تدخل القوات اليمنية الشرعية الحديدة والساحل الغربي وتعز والانطلاق تجاه صنعاء، هنا سيسقط المشروع الإيراني ويأمن الجميع في دول الجوار والإقليم، حيث ينطلق الاستقرار من القضاء على المليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية.

ونوه رئيس قطاع التلفزيون إلى أن الحكومة باشرت بتنفيذ بنود الاتفاق، عبر صرف رواتب الموظفين المدنيين وكذا العسكرين للأشهر الماضية، وفيما يتعلق بالشق العسكري وصلت عدة لجان للعاصمة المؤقتة عدن، وتم التوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات الى مواقعها المتفق عليها، حيث جاءت هذه الخطوة لتضع اتفاق الرياض التاريخي بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري، والكل على ثقة بجهود السعودية لإخراج الاتفاق الى حيز التطبيق، خاصة واننا لمسنا جدية الاشقاء وحرصهم الشديد على تنفيذ الاتفاق، لما يمثله من فرصة كبيرة لإنجاز سلام شامل في اليمن.