الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين لمسجد في مأرب «جريمة إرهابية»

البلاد : متابعات

وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قصف ميليشيات الحوثي للمسجد في مأرب بالجريمة الإرهابية.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الأحد)، إن القصف الذي نفذته الميليشيا الحوثية بصواريخ إيرانية انتقاماً لمقتل سليماني على بيت من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب جريمة إرهابية غادرة وجبانة، وتنصُّل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية.

كما ندد الإرياني بالصمت الأممي إزاء تلك الجريمة التي وصفها بـ«الإرهابية الجبانة»، وأدان مسلسل التصعيد الإيراني المتواصل للأزمة في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني: «نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي». وأكد أن استمرار الصمت إزاء الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من قبل الميليشيا الحوثية ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.

واعتبر أن هذا التصعيد يهدد بنسف كل جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويضع الصراع مع «مرتزقة طهران» من الميليشيات الحوثية أمام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري.