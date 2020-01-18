الأولمبي السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

عبر المنتخب السعودي نظيره التايلندي وحجز مقعدًا ضمن مصاف الأربعة الكبار في كأس أمم آسيا لأقل من 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الأخضر الأوليمبي الفوز بهدف نظيف من توقيع عبد الله الحمدان في الدقيقة 79 من علامة الجزاء.

ينتظر المنتخب السعودي الفائز من مواجهة الإمارات وأوزبكستان، لمقابلته الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وتصدر المنتخب مجموعته التي ضمت إلى جانبه كل من اليابان وسوريا وقطر، مُحققًا انتصارين وتعادل.

بينما في آخر 7 مباريات بشكل عام تمكن أبناء المدرب سعد الشهري من تحقيق 5 انتصارات وتعادلين بلا هزائم.