الرياضة

حلم أولمبياد طوكيو يقترب من المنتخب السعودي..

الأولمبي السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

محمد ابو الوفاaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      18 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

عبر المنتخب السعودي نظيره التايلندي وحجز مقعدًا ضمن مصاف الأربعة الكبار في كأس أمم آسيا لأقل من 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الأخضر الأوليمبي الفوز بهدف نظيف من توقيع عبد الله الحمدان في الدقيقة 79 من علامة الجزاء.

ينتظر المنتخب السعودي الفائز من مواجهة الإمارات وأوزبكستان، لمقابلته الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وتصدر المنتخب مجموعته التي ضمت إلى جانبه كل من اليابان وسوريا وقطر، مُحققًا انتصارين وتعادل.

بينما في آخر 7 مباريات بشكل عام تمكن أبناء المدرب سعد الشهري من تحقيق 5 انتصارات وتعادلين بلا هزائم.

 

محمد ابو الوفا

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