اتحاد الهايكنق يقيم برنامجاً لمشاهير رياضة التسلق حول العالم

الرياض : واس

أقام الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق برنامجًا لعدد من مشاهير رياضة التسلق حول العالم.

وبدأ البرنامج الذي أقيم جزأه الأول في محافظة جدة بمشاهدة فيلم ريل روك 14 العالمي الذي يحتوي على أفضل ثلاثة أفلام عن رياضة تسلق الصخور، حيث يُظهر الفيلم أفضل إنجازات المتسلقين وشرح مشاعرهم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالرياضة، وتوثيق ذلك في مسيرتهم لتسجيل ما كان مستحيل تحقيقه.

كما جرى إطلاع المشاركين على فيلم قصير يحتوي على أبرز إنجازات الاتحاد السعودي وأعماله منذ بداية تأسيسه عام 1439هـ والتعريف بأهدافه وارتفاع عدد المتسلقين في المملكة.

ونظّم الاتحاد السعودي فعالية تسلق بمشاركة 11 من مشاهير التسلق حول العالم وعدد من المتسلقين السعوديين، وذلك في صخرة الغرانيت بمنطقة الشفاء بمحافظة الطائف.

وعاش المتسلقون يومين حافلين بعدد من البرامج التي نظمها الاتحاد تحت إشراف المدير التنفيذي ياسمين القحطاني ومتابعة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وجرى خلال اليومين تنظيم فعالية التسلق في ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التي شملت مناقشات حول التسلق وطرقه الصحيحة والآمنة، وتجارب المتسلقين العالميين فيها.