بريطانيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية وتجمد أصوله

لندن : وكالات

صنفت الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، حزب الله اللبناني، منظمة إرهابية ، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.

وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، كما تصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

وتقول الخزانة الأميركية إن “العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه”.

وتشير إلى “أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم”.