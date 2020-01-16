طموحاتنا بمجال الطعام أوصلتنا لمحطة النجاح

جدة – فوزية الشهري – تصوير: خالد بن مرضاح

وصفت الشيف بدور بدر تجربتها في مجال الطهي وإعداد الأطعمة بالمميزة، إذ تطمح للحفاظ على ديمومة موروث هذه المهنة المتأصل في المجتمع السعودي، حيث استطاعت بفضل العزيمة والإصرار تأسيس مؤسسة الاركان الثلاثة بمساندة الدكتورة هويدا جمل الليل والشيف محمد درويش في بادرة لتتويج مشاريع ريادة الأعمال وتوظيف مهارات أصحاب مهنة الطهي إلى جانب اثراء المطبخ السعودي.

وأبرزت مجهوداتها في توحيد الأفكار والعمل والمثابرة على الإنجاز وتطوير الأدوات التي تخدم الفرص وتحويلها إلى واقع يهتم بدراسة واقع السوق وتلبية احتياجاته ومتطلباته، مع مراعاة عنصر المنافسة وجودة المنتج، لكي يضع الإنسان بصمته على العمل المقدم ويبني له اسما، وماركة تجارية تمكنه من الانتشار على أوسع نطاق.

وأكدت على ضرورة اختيار البيئة الملائمة التي تمكنه من الاستمرارية، وتوسيع المشاريع الرائدة، حيث أن معظم الدول تنمي وتهتم بهذه المشاريع، لأنها داعم رئيسي للاقتصاد والاستثمار، موجهة دعوتها لرواد ورائدات الأعمال لضرورة انتقاء الفكرة وتوظيفها مع الاستناد على عناصر الخبرة لبناء القاعدة الاستثمارية التي تزيد من قوة ومتانة أي مشروع.

وبينت أن التعاون والشراكة المبنية على روح التفاهم أدوات هامة، لنجاح واستمرارية أي مشروع، خاصة إذا كان متعلقا بتقديم خدمات للمجتمع ، سواءً في مجال الأطعمة أو التجهيزات المنزلية ، أو أعمال الزينة والديكور ، وخاصة للشباب والشابات الذين يطمحون لتشييد المشاريع الخاصة بهم ، وفق ما يخدم ميولهم ورغباتهم .