غدا .. انطلاق مهرجان ربيع البكيرية

البكيرية ـ البلاد

ينطلق يوم غد الخميس مهرجان ربيع البكيرية الـ 41 ، الذي تنظمه بلدية البكيرية في ملعب الجوهرة على طريق محمد السويلم، ويستمر لمدة عشرة أيام تحت شعار “لا تخلّونا”.

وأوضح رئيس بلدية البكيرية رئيس لجنة المهرجانات في لجنة التنمية السياحية يوسف الخليفة، أن المهرجان يسعى لتحقيق أهداف الجذب السياحي بالمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وبمتابعة سمو نائبه على تهيئة وتوفير الأماكن السياحية التي تسهم في خلق متنفس سياحي بري ترفيهي لأهالي وزوار المنطقة متمثلاً بربيع البكيرية الـ 41.

وبين أن المهرجان خلق فرص العمل للشباب والفتيات، إضافة إلى إيجاد حراك سياحي بفعاليات متنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع، مؤكدًا حرص المنظمين على تنوع الفعاليات التي ستساهم في زرع الابتسامة وإضفاء الفائدة للزوار، كفعاليات الألعاب الشعبية وفعاليات منصة إدارة التعليم والفعاليات النسائية وفعالية طبخ الأولين والفلكلور الشعبي وفعالية المزرعة ومدينة الطفل ومسابقة الطبخ ومسابقة طير البر ومنصة الجهات الحكومية والمشاركة والخيمة الشعبية وخيمة الضيافة ومسرح الفعاليات وعربات الفود ترك وفعالية ركوب الخيل وأركان التسوق وكذلك الأسر المنتجة، إلى جانب الأركان التوعوية.