«جازان الفل» تسهر مع المهندس وفؤاد في ليلة شتوية

جازان – خالد بن مرضاح

شهدت ليالي جازان سهرة طربية للفنان ماجد المهندس، والفنان فؤاد عبدالواحد ضمن فعاليات مهرجان “جازان الفل مشتى الكل” وذلك على المسرح الروماني المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري وبإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

بدأ الفنان فؤاد عبدالواحد الحفل بعدة أغاني شهيرة مثل “ابعتذر لك، و”لما تقسى لمه”، التي لاقت استحسان الحاضرين، وأبدى عبدالواحد امتنانه لهذا التنظيم الرائع للحفل، مقدمًا شكره الجزيل لأبناء جازان وللجان المنظمة، مؤكدًا أن مشاركته هذه تعد من أهم المشاركات الفنية له والتي يعتز بها كثيرًا.

وبدأ ماجد المهندس، الحفل بمجموعة من أغانيه المميزة بدأها بـ«عطشان» ثم تلتها (ميجنا، هدوء، تحبك روحي، يهزك الشوق، وأنت ملك) “ثم بأغنية “عطشان يا برق السحاب”، وقال لجمهور الحاضرين: «أنا بصراحة مبسوط معاكم الليلة، وتفاعل معه الجمهور، الذين تجاوز عددهم حوالي 3 آلاف شخص، وقدم المهندس العديد من الأغاني ما بين قديم وحديث، لوحة فريدة من خلال ترديدهم لكلمات الأغاني، استمرت أكثر من ساعتين.



ويستعد ماجد المهندس لاستكمال حفلاته الغنائية هذا الشهر في موسم شتاء الرياض، ويحيي حفل “ليلة البرنس” الخاصة به بعد غد الجمعة على مسرح محمد عبده، والتي انتهت تذاكرها في ساعات قليلة من طرحها.