“هيئة الاتصالات” تدعو للتصويت لـ 34 مشروعًا منافسًا على جوائز القمة العالمية

البلاد : متابعات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، العموم للمشاركة في التصويت على مشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020م، التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك بهدف دعم المشاريع الوطنية المشاركة في تنمية ودعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للمسير قُدمًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المملكة تُنافس على جوائز عام 2020م في 16 فرعًا من فروع الجائزة، تشارك فيها أكثر من 26 جهة حكومية وخاصة، بأكثر من 34 مشروعًا منافسًا.

وأفادت بأنه يمكن للعموم الاطلاع على المشاريع المشاركة والتصويت لها حتى يوم الجمعة 29 / 05 / 1441هـ الموافق 24 / 01 / 2020م، عبر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضحت الهيئة بأن جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات تُقدَّم على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرةً إلى أن الجائزة تُرشح المشاريع التي استفادت من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للخروج بمشاريع تخدم التحول الرقمي والتنمية التقنية في العالم.

يذكر أن المملكة حصدت 9 جوائز و 14 شهادة تميّز في النسخ السابقة منذ انطلاقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2012م.