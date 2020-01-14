كرنفال الطهي .. قدم المواهب ويتطلع للوصول للعالمية

جدة – فوزية الشهري

أكدت الدكتورة هويدا محمد جمل الليل مديرة العلاقات العامة بمؤسسة الأركان الثلاثة واحدى منظمي كرنفال الطهي لـ “البلاد” أن كرنفال الطهي 2020 في نسخته الثانية، الذي اسدل الستار على فعالياته يوم السبت الماضي بجدة، يعتبر عرسا تتناغم معه تقديم المواهب، لافتة إلى أنه ركز على مهنة الطهي كصناعة تخدم اقتصاد الوطن ، وتسهم في إيجاد الحلول للبطالة، التي يعاني منها الكثير من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، ناهيك عن كونه بيئة خصبة لإبراز المواهب وإظهار إبداعات الشباب والشابات، في ظل استشعار رؤية المملكة 2030.

وقد سعى لتأسيس هذا الكيان ثلاثة أشخاص منهم الشيف محمد درويش ، والشيف بدور بدر ، والدكتورة هويدا جمل الليل ، حيث استمر العمل على إخراج هذا الكرنفال سنوات طويلة من التخطيط والدراسة ومعرفة احتياجات متطلبات المطبخ السعودي ، حيث تم حصد النجاح مع انطلاقة النسخة الأولى والثانية بمشاركة نخبة من المتخصصين من الطهاة والخبراء في مجال الأطعمة والغذاء.

كما يسعى القائمون على الكرنفال، للرقي بذائقة المواطن السعودي ، والوصول للعالمية ، بتكثيف الجهود ، وإسهام القطاعات المختلفة السياحية والترفيهية ، وكذلك الفنادق وشركات السفر والسياحة وموردي المواد الغذائية ، في ظل تعاون وسائل الاتصال الجماهيري “السوشيال ميديا” ليكون هذا الكرنفال بيئة لاحتضان هواة الطبخ وأصحاب المشاريع الرائدة ، التي تثري مهنة الطهي وتطور المطبخ السعودي.

يذكر أن كرنفال الطهي 2020 شهد مع اختتام فعالياته مشاركات محلية وعربية وعالمية ، بتواجد الشركات المتخصصة في الأطعمة ، حيث تم إبراز المواهب وإثراء المطبخ السعودي ، وتقديم العديد من الأنشطة ومسابقات الطهي إلى جانب توظيف تجارب مشاهير الطهاة ، وتنظيم أركانٍ لتعليم الأطفال على الطهي وبيع أطعمة الأسر المنتجة ، وعقد اللقاءات التي تركز على قواعد الأمن والسلامة في الغذاء ، حيث يهدف كرنفال الطهي لإبراز أهمية جمعية مراكز الاحياء كأماكن تعزز برامجها الأنشطة الاجتماعية بين أهالي الأحياء والبرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية إلى جانب كونها ملتقى للعائلات في جو أسري اجتماعي صحي وآمن.

وحصد الكرنفال الإقبال الجماهيري الكبير بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، والذي نظمته في نسخته الثانية الحالية مؤسسة الاركان الثلاثة بالشراكة المجتمعية مع مركز حي المحمدية، دعماً لرواد ورائدات الأعمال في مشاريع الأطعمة والطهي كما أن هذا الحدث يعرف بمهنة هامة جداً وهي مهنة الطهي وإلقاء الضوء على المتميزين من الطهاة ودعمهم بوجود شخصيات ناجحة في مجال الطهي وأخصائي الغذاء الصحي والحفاظ على الوزن.