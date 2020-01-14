تنفيذ حد الغيلة على قاتل زوجته في جازان

جيزان : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمنطقة جازان حكم القتل حداً بـ / سويد بن علي بن علي بكير عاتي – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل زوجته / زهراء بنت حمد بن علي عاتي – سعودية الجنسية –، وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه وتبييته النية لقتلها وتخطيطه لذلك، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله زوجته غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / سويد بن علي بن علي بكير عاتي – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 19 /5/ 1441هـ بسجن جازان العام في منطقة جازان.