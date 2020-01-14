تعرف على معدلات الهيموجلوبين الطبيعية بالدم لتفادي الأنيميا

يصاب العديد من الاشخاص بما يعرف بالأنيميا أو “فقر الدم”، وهناك علاقة بين صحة القلب وبين الأنيميا أو انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم حيث أن الإصابة بالأنيميا تجعل القلب يعمل بشكل أكبر لضخ الدم والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
يشار الى ان الأنيميا هي عبارة عن عرض ناتج عن انخفاض معدل الهيموجلوبين في الدم وهو بروتين أساسي يقوم بنقل الأكسجين إلى أنسجة وأعضاء الجسم، وتحدث الأنيميا عادة عندما يكون هناك نقص في عدد خلايا الدم الحمراء.
تقوم الخلايا الحمراء بنقل الهيموجلوبين إلى الجسم، وبمعنى آخر تكون خلايا الدم الحمراء فقط في محتواها من الهيموجلوبين.
وحول المعدلات الطبيعية لمستوى الهيموجلوبين في الدم:
المستوى الطبيعي للهيموجلوبين في الدم
يكون المستوى الطبيعي للهيموجلوبين في الدم كالتالي:
الرجال: من 13.5 إلى 17.5 جرام لكل ديسيلتر دم
النساء: من 12 إلى 15.5 جرام لكل ديسيلتر دم
الأنيميا الخفيفة:
بين 9.5-13 جرام لكل ديسيلتر دم
الأنيميا المتوسطة:
بين 8-9.5 جرام لكل ديسيلتر دم
الأنيميا الحادة:
أقل من 8 جرام لكل ديسيلتر دم