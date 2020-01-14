المرأه صحة و عافية

بدائل الحليب الغنية بالكالسيوم للأطفال

امنية رشادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      14 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تعاني الكثير من الامهات مع الاطفال وعدم قدرتهم في تقديم الحليب لأبنائها غير أن هناك بعض الكبار لن يفضلوا شرب الحليب، ولذلك قدم الدكتور باهر السعيد علي برنامج الكبسولة بقناة صدي البلد قائمة بالأطعمة تعرف على المأكولات الغنية بالكالسيوم غير الحليب.

والمأكولات كالتالي:

1-البرتقال : غير أنه غني بفيتامين c إلا أنه غني بالكالسيوم ويمكن تناوله غير اللبن لأنه يعطيك 7 % من احتياج الجسم للكالسيوم

2- البروكلي هو أحد الأطعمة والتي تعد من الخضروات المهمة ولكنها غنية بالكالسيوم

3- البيض والسمك نسبة الكالسيوم عالية وخصوصا السردين

4- اللوز :هو أحد الأطعمة الغنية بالكالسيوم

5- التين المجفف يعطي الجسم كالسيوم عالي جدا

6- الخضروات الورقية مثال للسبانخ والكرنب ويمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات

omneia rashad

كتب بواسطة

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