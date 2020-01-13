عروض مسرحية بمهرجان شتاء صبيا

صبيا ـ البلاد

يواصل مهرجان محافظة صبيا الشتوي للتسوق والترفيه تقديم فعالياته بساحة بلدية بالمحافظة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان, للاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

ويضم المهرجان بين جنباته العديد من وسائل الجذب والترفيه، كالبوفيهات والمقاهي المصغرة التي تقدم خدمات المأكولات والمشروبات الساخنة والعصائر بجميع أنواعها, وخيمة تسوق متكاملة تحتوي على العديد من المحلات التجارية من ملابس ومستلزمات نسائية ورجالية وغيرها، وعروض مسرحية وألعاب ترفيهية.