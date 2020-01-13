تريليون دولار ثروة الاقتصاد الرقمي بالمملكة

الرياض- البلاد

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن المملكة تسعى لوضع خطة طموحة لإدارة القوى الرقمية الرئيسية التي ترسم ملامح هذا العصر وإطلاق الطاقات الكامنة للبيانات بما يسهم في تحقيق الريادة في الابتكار على المستوى الدولي، وتمكين اقتصاد المملكة القائم على ثروة البيانات التي تقدر بحوالي تريليون دولار، مبينًا أن الهيئة ستعزز مكانة المملكة كونها دولة رائدة عالمياً بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال أذرعها الثلاثة.. مركز المعلومات الوطني ،ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعالية “يوم الرؤية” التي أقامتها الهيئة للتعريف برؤيتها وخططها ورؤية قطاعاتها الإستراتيجية والخطط المستقبلية والطموحات واستعراض أبرز منجزات العام المنصرم التي تحققت من خلال ذراعها التشغيلي مركز المعلومات الوطني، بحضور قيادات الهيئة ومدرائها وأكثر من 1000 موظف من منسوبي الهيئة وقطاعاتها.

وقال إن الهيئة تسعى وفق الأمر الملكي الكريم بإنشائها لوضع الخطة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتولي مسؤوليتها التي ستؤدي دوراً محورياً في توجهات المملكة وتعزيز رؤيتها الطموحة 2030 لتكون اقتصاداً رقمياً رائداً على مستوى العالم.

من جهته أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت أن المركز وفق رؤيته الجديدة في تقديم الخدمات التقنية لجميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، مشيرا إلى إطلاق 40 خدمة جديدة والوصول إلى 3 ملايين مستخدم إضافي على منصة أبشر ليصبح عدد المستخدمين 14 مليون، وتنفيذ أكثر من 40 سيناريو وتقريراً على منصة استشراف للجهات الحكومية الرئيسية ونقل 48 مركز بيانات إلى مراكز البيانات التابعة لمركز المعلومات الوطني التي لولا فضل الله وتوفيقة وجهود منسوبي المركز ما تحققت هذه النتائج الباهرة.