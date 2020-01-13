تامر حسني يشعل حفل جدة

جدة ـــ خالد بن مرضاح

أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا بمدينة جدة، في مسرحٍ، شُيِّد حديثاً في “أرض سماء الغربية”، التي اطلقتها الهيئة العامة للترفيه.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانى الفنان تامر حيث قدم 20 أغنية متنوعة بين الدراما والرومانسى والأغانى الخفيفة علي مدار ساعتين، بدأها بأغنية ” حلو المكان”، وريح بالك، عيش بشوقك، وكفاياك أعذار، وكل مرة، يابنت الإيه، ويانا يامافيش، وانا ولا عارف، وأخيرا، وحلم سنين، ريح بالك، تليفونى رن، بطلة العالم، ماتوصنيش، عمر اتكتب، ناسينى ليه، ارجعلى، ما يحرمنيش منك، حيث أشعل المدرجات وتفاعل معها الجمهور.

وكان الفنان تامر قد شارك قبل فترة في حفلات غنائية عدة بالمملكة، حيث افتتح الحفلات العربية لـ”موسم الرياض” عبر مشاركته والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ضخم ، شهدت إقبالاً كبيراً، كما قدَّم تامر وصلة غنائية خاصة في حفل اعتزال الكابتن ياسر القحطاني، في ديسمبر الماضي.

وشهد الحفل الألعاب النارية خلال الأغانى التى قدمها تامر حسنى، فضلا عن المؤثرات البصرية والضوئية.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد “الفلوس”، والذى حقق إيرادات ضخمة على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.