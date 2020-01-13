أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان البن نهاية يناير

الداير – البلاد

يرعى أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، نهاية شهر يناير الحالي، فعاليات مهرجان البن في نسخته السابعة.

وأعرب محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة عن سعادته برعاية سمو أمير منطقة جازان للمهرجان ودعمه الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، منوهًا بمتابعة نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعين من دعم وعناية.

فيما أكد المتحدث الرسمي لمهرجان البن سالم بن حسين المالكي، أن اللجان العاملة تواصل استعداداتها للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيراً إلى أن المهرجان سيقدم على مدى أسبوع ، العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن لدى أهالي محافظة الداير وغيرها من محافظات القطاع الجبلي, وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة.

وبين المالكي أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن و تناول القهوة ومتابعة عروض البيع والشراء، مشدداً على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز و هو كرنفال ثقافي سياحي اقتصادي كبير مرحبًا بالجميع في الداير.