30 أسرة منتجة بمهرجان قطار الشتاء

الرياض ـ البلاد

انطلق في ساحة الفعاليات بمحطة القطار في الملز, مهرجان “قطار الشتاء” الذي تنظمه المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تزامنًا مع إجازة منتصف هذا العام, حيث يشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

وأوضح مدير محطة القطار بالرياض محمد بن صالح القحطاني, أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تقيم مهرجان “قطار الشتاء “للعام الثاني على التوالي بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، حيث تشارك ٣٠ أسرة منتجة في المهرجان بمعروضاتها المختلفة, مشيرا إلى أن مسرح الأطفال المقام يقدم العديد من الفقرات الترفيهية.

وأفاد القحطاني أن يومي الخميس والجمعة سيشهدان العديد من الفعاليات بمشاركة الفرق الاستعراضية, وإطلاق ١٠٠٠بالون، إلى جانب العديد من المفاجئات المتنوعة، مقدما شكرة لكل من أسهم في إنجاح فعاليات مهرجان قطار الشتاء.