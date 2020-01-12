فيصل بن فرحان يستعرض الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية تايلند

الأولىفيصل بن فرحان يستعرض الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية تايلند صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 12 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض : واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بإلاضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد. مرتبط