فيصل بن فرحان يستعرض الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية تايلند

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.