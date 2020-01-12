الرياضة

إلغاء المرحلة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      12 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قرَّر مُنظمو رالي داكار إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، وذلك بعد الاجتماع مع الدرّاجين واتخاذ قرارٍ بمُشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، نظير وفاة زميلهم الدرّاج البُرتُغالي باولو غونسالفِس، خلال المرحلة الخاصة السابعة (الرياض – وادي الدواسر).

وكان من المُقرر أن تجري المرحلة الثامنة في مسارٍ مُغلق حول وادي الدواسر، وأتى قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم، على أن يعاود المتسابقون السباق بدءاً من المرحلة التاسعة.

صحيفة البلاد

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