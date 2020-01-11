مظاهرات في طهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية

طهران : وكالات

شهدت شوارع العاصمة الإيرانية طهران، السبت ، مظاهرات احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها، ورحيل المرشد علي خامنئي وفقاً لـ”العربية” .

وقد أصدرت إيران بيانا اليوم السبت تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغوط الخارجية على طهران لكن تعازي القيادة لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.

وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا ” النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”.

هذا وقام المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية 3 يناير الجاري، وعرضت “فارس” التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.