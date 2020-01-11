تاريخ لقاءات ريال مدريد وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني

من بين عشرات النسخ ببطولة السوبر الإسباني، نهائي واحد فقط جمع بين الجارين ريال مدريد وأتليتكو مدريد وكان عام 2014.

وسيكون نهائي غدٍ الأحد هو الثاني من نوعه في البطولة بين الفريقين، والذي سيحتضنه ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة.

حصد ريال مدريد عشرة ألقاب للسوبر الإسباني، كان آخرها 2017 أمام برشلونة، بينما حلّ في الوصافة 5 مرات كان آخرها عام 2014 أمام أتليتكو مدريد.

أما أتليتكو فله لقبين في عامي 1985 و2014. وخسر المشهد الختامي في 4 مناسبات وكانوا جميعهم أمام برشلونة (1991- 1992- 1996- 2013).

يعتبر برشلونة سيدًا لبطولة السوبر الإسباني بحصده اللقب 13 مرة واحتلاله الوصافة 10 مرات.

اللقاء الأول والاخير الذي جمع بين أتليتكو مدريد وريال مدريد في البطولة كان عام 2014 وانتهى بشكل دراماتيكي بين المدربين كارلو أنشيلوتي ودييجو سيميوني.

أفضت نتيجة لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، بفضل هدفي خاميس رودريجيز وراؤول جارسيا.

بينما ظفر أتليتكو باللقب في لقاء الإياب بأرضية فيثنتي كالديرون بهدفٍ نظيفٍ من توقيع ماريو ماندزوكيتش في الدقائق الأولى.

شاهد أهداف لقائي السوبر الإسباني 2014..

للمفارقة أيضًا، فإن اللقاء الأول والأخير الذي جمع بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في بطولة السوبر الأوروبي، شهدت فوز أبناء سيميوني بأربعة أهداف لإثنين وكان في عام 2018.

لذلك يمكن اعتبار أتليتكو بعبعًا لريال مدريد في المباريات النهائية لبطولات السوبر سواء محلية أو قارية.