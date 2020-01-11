المحليات

الجبير يبحث العلاقات والمستجدات مع المسؤولين التشيك

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      11 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

براغ – واس

استقبل رئيس مجلس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، بمقر رئاسة الحكومة أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي يزور التشيك حاليًا.

وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

من جهة أخرى، بحث الجبير مع وزير الخارجية التشيكي توماش بترشتشك، بمقر وزارة الخارجية التشيكية أمس العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك،

صحيفة البلاد

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