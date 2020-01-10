“الندوة العالمية”: منح لـ1500 طالب في 90 جامعة

جدة – ياسر بن يوسف

كشفت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أن عدد طلاب المنح الدراسية خلال 2018-2019 بلغ أكثر من 1500 طالب وطالبة، يمثلون 33 جنسية، ويدرسون في 90 جامعة سعودية وعربية وآسيوية وأفريقية مرموقة، ومن أبرزها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وجامعة إفريقيا العالمية بالسودان، وغيرها من الجامعات والكليات الأخرى.

وأكد مدير إدارة الشؤون التعليمية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي عبد الله الحملي، أن برنامج “المنح الدراسية” نجح طوال سنواته الماضية، في تعزيز التنمية المستدامة لبلدان الطلاب المستهدفين، وخرّج كوادر وكفاءات مميزة في مختلف التخصصات العلمية والدراسية، استطاعت أن تلعب أدوارًا مهمًة في ريادة مجتمعاتها وأوطانها.

ولفت إلى أن تركيز الندوة على المنح الدراسية، ينم عن فلسفة تنموية، كون التعليم أحد أهم القطاعات التي تسهم في تنمية المجتمعات واستدامة نموها، وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بها، مؤكدًا أنه بات مؤشراً رئيسياً من مؤشرات التنمية البشرية العالمية. وقال الحملي: “إن الندوة العالمية تولي برنامج المنح الدراسية أولوية قصوى في خططها التنموية انطلاقاً من حرصها على رعاية الشباب وتوجيههم، وتتضمن المنح المراحل العلمية الثلاث البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، حيث استفاد منها عدد كبير من الطلاب والطالبات في كثير من الدول العربية والإسلامية المختلفة”.