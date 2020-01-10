أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس السوبر الإسباني

جدة- بدر النهدي

فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على برشلونة 3-2 في مباراة مثيرة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

افتتح البديل كوكي التسجيل لأتلتيكو مدريد من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة (51) قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 62.

بعدها تعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله ألفارو موراتا (81 من ضربة جزاء)ثم سجل زميله أنخل كوريا هدف الفوز 3-2 لأتلتيكو قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وألغى الحكم خوسيه لويس جونزاليس هدفين لبرشلونة من ميسي (60) وجيرارد بيكيه (74)، إثر اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك بداعي لمسة يد وتسلل على الترتيب.

وبذلك يتأهل أتلتيكو مدريد للقاء ريال مدريد في النهائي يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه، حيث كان الملكي قد صعد للنهائي بفوزه على فالنسيا 3-1 الأربعاء الماضي في المباراة الأولى بنصف النهائي.