هيئة الترفيه تطلق فعاليات ” الشقيق بيتش بارك ” بمهرجان ” ربيع الدرب “

الشقيق : واس

انطلقت مساء أمس فعاليات ” الشقيق بيتش بارك ” التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ، ضمن فعاليات مهرجان ” ربيع الدرب ” على مدى ٤٥ يوماً ، بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف وعدد من المسؤولين والزوار والأهالي، وذلك بالكورنيش الشمالي بالشقيق.

وتضمنت الفعاليات التي حضرها أكثر من 5000 زائر ، أوبريت بعنوان “وطن الرؤية” وعرض موسيقي، واستعراض بهلواني لاحد الفرق العالمية وفقرات ثقافية وترفيه والعروض الشعبية.

فيما تجول محافظ الدرب والحضور داخل مرافق المهرجان وزار خيمة الأسر المنتجة ، مستمعا لشرح مفصل عما يحتويه من الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة.