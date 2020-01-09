مدرب برشلونة: هدفنا التتويج بالبطولة

جدة- بدر النهدي

أكد مدرب برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي جاهزية فريقه لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي تُجرَى أحداثها في المملكة العربية السعودية.

وقال في مؤتمر صحفي أقيم بنادي الاتحاد: “نحن في تجربة جديدة، ولاسيما أن البطولة تقام خارج إسبانيا، ونسعى أن يكون ظهورنا بالشكل الرائع وينتهي بنا المطاف بتحقيق الكأس”، وأضاف: “نظام البطولة جيد ومقبول ولا يهمنا من نقابل، أمامنا مواجهة صعبة مع فريق قوي ومنظم دفاعيًّا، لكننا في أتم الجاهزية لذلك”.

وعن مشاركة ميسي في اللقاء ودوره في صناعة الفارق دائماً، قال: “عندما يكون ليو ميسى في كامل جاهزيته، فإنه يعطي الفريق كل ما يملك، لكني أملك 11 لاعبًا في الملعب جميعهم بمستوى واحد، وقادرون على حسم الأمور”.

من جهته، عبّر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن سعادته بالوصول مرة أخرى إلى السوبر الإسباني، مؤكدًا صعوبة مواجهة برشلونة، وقال: “المواجهة دائمًا صعبة وخاصة في بطولة مثل هذه، فالخاسر يودع المنافسة والمنتصر يصل إلى النهائي، وهذا عكس مباراة الدوري التي تعتمد فقط على النقاط”، وتابع: “لا يوجد مرشح فوق العادة ومرشح بحظوظ أقل، الأهم دائمًا هو أن من يلعب ويؤدي ويقدم مستوى جيدًا ويحقق الانتصارات سيتمكن من حصد البطولة”.

وزاد سيميوني في حديثه للإعلام: “ما يهمني اليوم هو تقديم مباراة كبيرة لأجل التأهل إلى النهائي”.

مشيرًا إلى أنّ البطولة فرصة لفريقه ليستمر في التطور والنمو كمجموعة كاملة، واختتم سيميوني حديثه: “نحن نعرف برشلونة جيدًا وطريقته في الهجوم واللعب الجماعي، وهم كذلك يعرفون مستوانا، لقد تطورنا كثيرًا في الفترة الأخيرة ونتمنى إبراز ذلك في نصف النهائي السوبر”.