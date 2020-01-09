ريال مدريد يفوز على فالنسيا بثلاثية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

جدة- بدر النهدي

تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد فوزه على منافسه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح البطولة التي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة، وضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج “جودة الحياة”. فرض ريال مدريد سيطرته وتحكمه على المباراة منذ دقائقها الأولى، ليتمكن نجم الفريق الألماني كروس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من كرة ركنية سددها مخادعة استقرت في الشباك، وقبل أن ينتهي الشوط الأول، تلقى إيسكو كرة ارتطمت بدفاعات فالنسيا سددها مباشرة داخل الشباك هدفًا ثانيًا في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد سيطرته على اللقاء، ونجح في إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 65 عن طريق لاعبه المميز لوكا مودريتش، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تحصل فالنسيا على ركلة جزاء تسبب بها مدافع الريال راموس، بعد أن لامست الكرة يده، سجل منها اللاعب باريخو هدف فالنسيا الوحيد عند الدقيقة 90.

وبذلك يعلن ريال مدريد رسميًّا تأهله إلى المباراة النهائية على كأس السوبر الإسباني التي ستقام يوم الأحد المقبل، وفي انتظار الطرف الثاني، وهو الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم.