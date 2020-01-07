محافظ الأحساء يدشن الصالة الشاملة بفرع الزكاة

الأحساء – البلاد

دشَّن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء أمس الصالة الشاملة بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالأحساء، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدد من موظفي الفرع ومنسوبي الهيئة.

وأكد سموه أن المنشآت الحكومية في المملكة تحظى بعناية ورعاية ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، التي جعلتها في سُلم أولوياتها انطلاقا من يقين راسخ بأهمية تطوير منظومة العمل الحكومي، والعمل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومواكبة التطور التقني.

وأوضح محافظ الهيئة خلال الافتتاح، أن الصالة الشاملة تعتمد على تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد، مشيراً إلى أنه سيتم قياس رضا المكلَّفين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، بهدف تطوير وتحسين الخدمات، مؤكداً في الوقت نفسه على سعي الهيئة بجميع فروعها للوصول إلى تحقيق الكفاءة العالية في تقديم خدماتها، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.