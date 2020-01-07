شاهد.. مشارك في رالي داكار يبدي انبهاره بمعالم وتضاريس المملكة

متابعاتشاهد.. مشارك في رالي داكار يبدي انبهاره بمعالم وتضاريس المملكة صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 7 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد الأجانب المشاركين في رالي داكار السعودية 2020 مبديا إعجابه الشديد بروعة معالم وتضاريس المملكة . وعبر المشارك عن انبهاره واندهاشه من جمال الجبال والرمال السعودية ، قائلاً إن المملكة من أجمل المناطق التي زارها في حياته مشيرا إلى وجود اختلاف جميل في تضاريس مناطق المملكة الأمر الذي عكس روعتها ، وجعل يعتبر رالي داكار الأفضل من السابقات . https://albiladdaily.com/wp-content/uploads/2020/01/WhatsApp-Video-2020-01-07-at-11.03.32-PM.mp4 مرتبط