متابعات

شاهد.. مشارك في رالي داكار يبدي انبهاره بمعالم وتضاريس المملكة

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       7 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد الأجانب المشاركين في رالي داكار السعودية 2020 مبديا إعجابه الشديد بروعة معالم وتضاريس المملكة .

وعبر المشارك عن انبهاره واندهاشه من جمال الجبال والرمال السعودية ، قائلاً إن المملكة من أجمل المناطق التي زارها في حياته 

مشيرا إلى وجود اختلاف جميل في تضاريس مناطق المملكة الأمر الذي عكس روعتها ، وجعل يعتبر رالي داكار الأفضل من السابقات .

صحيفة البلاد

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