دخان حرائق أستراليا يصل إلى تشيلي والأرجنتين

البلاد : وكالات

وصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا إلى تشيلي والأرجنتين، بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ، بحسب ما أعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في هذين البلدين الأميركيين الجنوبيين.

وقال باتريسيو أورا المسؤول في معهد رصد الأحوال الجوية التشيلي إنّه في أولى ساعات الصباح “كانت الشمس تميل للون الأحمر بسبب سحابة من الدخان الناجم عن الحرائق” في أستراليا.

وتم رصد سحابة الدخان على ارتفاع ستّة آلاف متر ومن غير المتوقّع أن تتسبّب أي ظاهرة طبيعية بإنزالها إلى سطح الأرض.

في الأثناء نشر جهاز رصد الأحوال الجوية الأرجنتيني صوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تظهر سحابة من الدخان “تنقلها كتل هوائية متّجهة من الغرب إلى الشرق”.

وأضاف المرصد على تويتر “ما قد يكون تأثير ذلك؟ لا تأثير كبيراً، فقط غروب ولون للشمس أكثر حَمارا”.

وأشارت شركة الأرصاد الجوية “ميتسول” التي تعتبر مرجعاً في هذا المجال في المنطقة إلى أنّ الدخان يمكن أن يصل إلى ولاية ريو غراندي دو سول، الواقعة في أقصى جنوب البرازيل.

وتشهد أستراليا منذ سبتمبر حرائق ضخمة أوقعت 24 قتيلاً وأتت على مساحة تعادل تقريباً مساحة الجزيرة الإيرلندية.