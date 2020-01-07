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تعرف على فوائد لحم الديك الرومي

امنية رشادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       7 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتبر الديك الرومى من اللحوم التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فيعد الديك الرومى من الأكلات التى يحرص العديد على تقديمها فى المناسبات والعزائم والأعياد نظرا لمذاقه الشهى وقيمته الغذائية والصحية الضرورية لجسم الإنسان.

وحول فوائد الديك الرومي للصحة:

-يمد الحامل وجنينها بالمواد الغذائية التى تحتاجها ويقيها من المخاطر الصحية.

-تناوله بشكل منتظم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.

-يساعد على الشعور بالشبع.

– يحتوي على عناصر مهمة مثل الحديد، والزنك، والفسفور، والبروتين.

-يساعد فى الحفاظ على استقرار مستويات الأنسولين فى الجسم.

-يحد من خطر الإصابة بعسر الهضم.

– قدرته على زيادة القدرة الجنسية.

– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد المناعة.

– يتميز بالسعرات الحرارية والدهون المنخفضة.

omneia rashad

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