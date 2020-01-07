تعرف على فوائد لحم الديك الرومي

يعتبر الديك الرومى من اللحوم التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فيعد الديك الرومى من الأكلات التى يحرص العديد على تقديمها فى المناسبات والعزائم والأعياد نظرا لمذاقه الشهى وقيمته الغذائية والصحية الضرورية لجسم الإنسان.
وحول فوائد الديك الرومي للصحة:
-يمد الحامل وجنينها بالمواد الغذائية التى تحتاجها ويقيها من المخاطر الصحية.
-تناوله بشكل منتظم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.
-يساعد على الشعور بالشبع.
– يحتوي على عناصر مهمة مثل الحديد، والزنك، والفسفور، والبروتين.
-يساعد فى الحفاظ على استقرار مستويات الأنسولين فى الجسم.