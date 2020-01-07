بسبب الحرائق.. أستراليا تنوي اعدام 10 آلاف جمل رمياً بالرصاص !

البلاد : وكالات

أعلن الحكومة الأسترالية نيتها قتل أكثر من 10 آلاف جمل ، لأسباب متعلقة بالاحتباس الحراري، الذي أدى إلى حرائق ضخمة خلال الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مواقع أسترالية، قولها إن قتل الجمال سيتم عبر إطلاق الرصاص عليها بواسطة رماة محترفين.

ولفتت إلى أن عملية القتل الجماعي ستتم عبر الرماة الذين سيحلقون فوق تجمعات الجمال، بواسطة طائرات هليكوبتر.

وبحسب أستراليا، فإن الجمال التي يقدر تعدادها بعشرات الآلاف، تعد وحشية، وتتسبب باستهلاك كميات كبيرة من المياه، وأكل ورق الأشجار، ما يساعد على الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى الحرائق.

وذكرت “ديلي ميل” أن الحكومة ستبدأ بعمليات القتل، غدا الأربعاء، وأضافت أن السكان الأصليين في مناطق تواجد الجمال “أنانغو بيتجانتجارا يانكونيتجاتارا”، هم من طلبوا ذلك.

ونقلت الصحيفة عن أخصائي زراعة الكربون تيم مور، قوله إن الجمال تبث غاز الميثان الضار، والذي يساعد في الاحتباس الحراري.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها أستراليا بإبادة جماعية لآلاف القطعان من الجمال .

وكانت الحرائق الضخمة في أستراليا، تسببت بمقتل ملايين الحيوانات من أصناف مختلفة.

وقالت تقارير إعلامية دولية إن “حرائق أستراليا تودي بحياة نحو نصف مليار من الحيوانات”.