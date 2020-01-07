أمير جازان يوجه بتقديم أفضل الخدمات الصحية

جازان-البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه في الإمارة أمس مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي،بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة ومدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ورحب سموه بمدير الشؤون الصحية المكلف, متمنياً له التوفيق في عمله,موجهاً بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية تنفيذ ومتابعة المشروعات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها المستشفى التخصصي والنساء والولادة وإعادة وتجهيز مستشفى جازان العام ومستشفيات عدد من المحافظات ومراكز الرعاية الأولية.

كما تم خلال اللقاء تكريم مدير الشؤون الصحية السابق، نظير جهوده التي قدمها خلال فترة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بجازان.

وعبر مدير عام الشؤون الصحية المعين عن سعادته بلقاء سموه وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي المنطقة في كافة الجوانب الطبية والصحية.