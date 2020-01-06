الرياضة

محترف جديد يطرق أبواب الهلال..

7 ملايين يورو تفصل الهلال عن “صديق ميسي”

محمد ابو الوفاaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       6 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

زعمت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن متوسط ميدان فريق إشبيلية، إيفر بانيجا، في طريقه للانضمام إلى الهلال خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

بحسب إفادة من الصحيفة واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن بانيجا (31 عامًا) وصل إلى طريق مسدود حيال تجديد عقده مع إشبيلية ويقترب من الدوري السعودي عبر بوابة الهلال رغم شروع الأهلي في المفاوضات أولًا.

وينتهي تعاقد بانيجا مع الفريق الأندلسي بانقضاء الموسم الحالي، وعرض النادي التجديد لموسم واحد فقط، بينما يريد اللاعب البقاء لعامين إضافيين.

وتُفضّل الإدارة بيع اللاعب هذا الشتاء والاستفادة منه ماليًا، على أن تخسره في نهاية الموسم بالمجّان.

ويُعتبر بانيجا أحد الأعمدة الأساسية لإشبيلة بالسنوات المنصرمة، إذ وفد إليه عام 2014 ولعب بقميصه نحو 216 مباراة. وفاز معه بلقبين للدوري الأوروبي و لقب واحد للسوبر الإسباني.

بينما قدّم هذا الموسم بمسابقة الدوري الإسباني 7 تمريرات حاسمة وسجّل في 3 مناسبات، مُظهرًا مردودًا قويًا.

على المستوى الدولي له 65 مشاركة مع المنتخب الأرجنتيني. ولعب لصالحه في 3 نسخ لكوبا أميركا ونسخة كأس العالم 2018.

وأشارت التقارير الصادرة من إسبانيا بانفتاح لدى إدارة إشبيلية على بيع اللاعب إلى الفريق الهلالي هذا الشتاء بشرط تحصيل مبلغ 7 ملايين يورو.

فيما نوه موقع “فوتبول إسبانيا” برغبة اللاعب في العودة إلى الأرجنتين واللعب لصالح بوكا جونيورز، ولديه عروض من المكسيك وإيطاليا.

يجمع بين قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وبانيجا علاقة صداقة قوية للغاية، وأكّد اللاعبان على مدى الارتباط والاحترام بينهما في عديد المناسبات.

محمد ابو الوفا

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