هداج أقدم آبار الجزيرة العربية

تبوك ـ البلاد

يعد «بئر هداج» الذي يقع وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمه وتحيط به أشجار النخيل من جهاته الأربع، من أكبر آبار الجزيرة العربية وأشهرها.

ويعود تاريخ حفره إلى القرن السادس قبل الميلاد ويطلق عليه (بشيخ الجوية)، ويبلغ محيط فوهته 65 متراً، وعمقه من 11 إلى 12 متراً، وهو مبني من الحجارة المصقولة، وتحيط به أشجار النخيل من الجهات الأربعة.

ويستوعب البئر سقيا 100 رأس من الإبل في وقت واحد أثناء فصل الصيف، فيما تنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية يبلغ عددها 31 قناة معمولة من الحجارة.

وفي هذا السياق أوضح مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة تيماء محمد سمير النجم أن الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وقف على بئر هداج التاريخي عام 1373هـ وشاهد حال سكان أهالي تيماء ومعاناتهم، فأمر حينها بتأمين أربع مكائن حديثة ليتغير الحال منذ ذلك اليوم في هذا البئر إلى الأفضل ليبقى هداج معيناً للمزارعين والأهالي المجاورين.

وأشار النجم إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك قد وجه بترميم البئر كاملاً بتمويل ومبادرة منه، حيث أثمرت بقيام بلدية تيماء وبمشاركة الأهالي، وإدارة آثار تيماء وعاد لوضعه الطبيعي بنفس الأسلوب المتبع في طي البئر ورصف حواف البئر ثم وضع سياج حديدي لمنع أي تعدي أو رمي مخلفات فيه، وأصبح معلماً سياحياً في المنطقة يقصده الكثير من الزوار والسياح.