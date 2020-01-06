الأولى

الرياض مقرًا لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       6 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان اختيار الرياض لتكون مقرًا لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين) ، إنه تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة ولا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون مشيرًا إلى أن قادة هذه الدول اتفقت على تأسيس المجلس استشعارًا للخطر الذي يواجهها وإدراكًا لأهمية للتعاون المشترك.

إقرأ أيضاً.. خادم الحرمين يبارك تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *