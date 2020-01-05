مفاجآة.. برشلونة رفض التعاقد مع إيرلنج هالاند!

هل ندم مسئولي برشلونة على هذا القرار؟

قال تقرير صادر عن يومية “آس” الإسبانية إن إدارة فريق برشلونة رفضت التعاقد مع إيرلنج هالاند خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب ما أوردته آس فإن النادي الكاتالوني فضّل التعاقد مع كيفن برنس بواتنج (31 عامًا) على جلب هالاند (18 عامًا).

وأعزى التقرير السبب إلى قلة خبرات اللاعب النرويجي، بينما ارتأت الإدارة أن بواتنج لاعب مخضرم وبإمكانه إفادة برشلونة.

وظهرت الحاجة إلى استعارة مهاجم على مقاعد الاحتياط بالنسبة لبرشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وفاضلت الإدارة بين بدائل عديدة متاحة في السوق قبل أن يقع الاختيار على اللاعب الغاني الذي لم يضف أي شيء خلال 6 أشهر.

بينما انفجر هالاند هذا الموسم وسجل 28 هدفًا رفقة ناديه السابق ريد بول سالزبورغ خلال 22 مباراة فقط.

قبل أن يتعاقد معه بوروسيا دورتموند قبل أسبوع عبر دفع قيمة البند الجزائي في عقده والبالغة 18 مليون يورو.