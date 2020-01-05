ماسك البرتقال للتخلص من الرؤووس السوداء

تحتاج البشرة في فصل الشتاء إلى عناية أكبر نظرات عرضها للجفاف ومشاكل البشرة الشهيرة لذا يجب عليك الاهتمام بترطيبها وعمل سكراب بشكل دوري.

وللرؤوس السوداء والدهون تحت الجلد تقدم لنا خبيرة التجميل منى الجمل سكراب البرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء في مناطق الأنف والجبهة وتحت الفم.

المكونات:

– ملعقة مسحوق قشر البرتقال المجفف

– ملعقة عسل نحل

ولتحضير مسحوق قشر البرتقال في المنزل نجفف قشر برتقالة في الهواء لمدة ثلاث أيام أو يمكنك تجفيفه بالفرن على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة ثم طحنه جيدا حتى يصبح بودرة أو يمكنك شراؤه جاهزا من محلات العطارة.

نمزج ملعقة من مسحوق قشر البرتقال مع ملعقة من عسل النحل جيدا حتى نحصل على معجون متماسك، ويطبق في أماكن الرؤوس السوداء بالوجه بحركة دائرية لمدة خمس دقائق ثم يشطف جيدا بالماء ثم نمسح الوجه بقطنة بها تونر لغلق المسام مرة أخرى وستحصلين على نتائج فعالة في التخلص من الرؤوس السوداء ودهون الوجه.