بعد تعاقعد الأهلي مع مارين: وكيل أعمال دجانيني يحدد سعر بيع اللاعب

شائعات حول رحيل دجانيني عن الأهلي..

تداولت وسائل إعلام قرب رحيل محترف الأهلي، دجانيني تفاريس، عن النادي خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

هدف الاهلي الاول في مرمى الفيصلي 1-0 دجانيني الدوري السعودي 2019-2020 pic.twitter.com/ixtElaf5fP — اهلاوي الجبيل (@moh7329690262) December 31, 2019

وسجّل لاعب منتخب الرأس الأخضر 7 أهداف هذا الموسم بدوري المحترفين ويعتبر أحد أعمدة الأهلاوي بالوقت الحالي.

بيد أن عملية تعاقد الأهلي مع الألماني ماركو مارين قد تفسح المجال أمام دجانيني للرحيل.

إذ سيضطر النادي لإفراغ مقعد للاعبين الأجانب بعد استقطاب مارين الذي وفد من فريق ريد ستار الصربي.

والأقرب هو بيع دجانيني بحسب التقارير المُقرّبة من النادي الأهلاوي.

وقال وكيل أعمال دجانيني، بيدرو كورديرو، في تصريحات إلى أحد الموقع المصرية إنه لم يتلق أي عروض في الوقت الحالي.

بينما اكّد أنه لم يتحدث معه أحد من المسئولين بالأندية المصرية للتعاقد مع اللاعب على عكس ما أشيع بالصحافة هناك..

“لم تصلني أي عروض لضم دجانيني من أي نادٍ حتّى الآن”، هكذا بدأ بيدرو الحديث.

وأكمل “هناك عديد الأندية المهتمة بضمه، لكن لم يصلني منهم أو من الأندية المصرية أي عروض”.

وواصل “من الصعب انتقال دجانيني إلى نادٍ مصري، هل يمكن لهم دفع 20 مليون يورو ثمن انتقاله؟ هل يمكنهم دفع راتبه؟”.

عن العروض المنتظرة قال: “هناك اهتمام من أندية من الصين والبرازيل والمكسيك وأندية أوروبية أخرى”.

وينشط دجانيني (28 عامًا) مع الأهلي منذ صيف 2018 عندما وفد إليه من سانتوس لاجونا المكسيكي في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.