هيئة الرياضة تحقق في مستندات عن جمعيتي الأهلي والاتحاد

جدة : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ، أنها تابعت ما أسفرت عنه الجمعيتان العموميتان لناديي الأهلي والاتحاد ، وأوضحت الهيئة في بيان لها أصدرته الليلة، أنها تقوم حالياً من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية للنادية.

وأبانت الهيئة تعمل على التحقق من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق أهداف ذاتية بعيدة عن مصلحة النادي.

وأكدت الهيئة، أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين من الناديين، إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.