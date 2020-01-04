الجيش الليبي يعلن “النفير العام” لمواجهة تركيا

البلاد : وكالات

اتهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الرئيس التركي رجب أردوغان، بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة، مُعلنًا النفير العام ضد أي قوات خارجية تُرسل إلى ليبيا.

وردًا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس، دعا حفتر الليبيين إلى التوحد وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وفق «العربية».

وفي كلمة توجّه بها إلى الليبيين، مساء أمس الجمعة، قال حفتر: سننبذ خلافاتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالًا ونساء، عسكريين ومدنيين، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان؛ للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا.

وأكَّد قائد الجيش الليبي، أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الجيش في طرابلس، تشرف على النصر، مُشيرًا إلى أن المعركة ستُصبح الآن حربًا في مواجهة «مستعمر غاشم».

وتابع: أردوغان يُشعل حربًا في المنطقة، وعلى الشعب التركي الانتفاض في وجه المغامر الذي يدفع بجيشه للهلاك، والمعركة الحاسمة في طرابلس تشرف على النصر، وستصبح حربًا في مواجهة المستعمر، مؤكدًا أن تحرير طرابلس لم يعد محل شك.