الرياضة

يفتقد ريال مدريد لجهود مهاجمه في رحلة السوبر..

رسميًا: مهاجم ريال مدريد يغيب عن السوبر الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       3 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

ظهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة خيتافي المُقدّر لها غدًا السبت لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويحل الفريق المدريدي ضيفًا على خيتافي في ملعبه كولسيوم ألفونس بيريز، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه إلى المملكة لخوض فعاليات بطولة السوبر الإسباني.

وكشف زيدان خلال المؤتمر الصحفي عن فقدان ريال مدريد لخدمات هازارد خلال البطولة، آملًا في تعافيه سريعًا..

“هازارد مُستبعد 100% في بطولة كأس السوبر الإسبانية”، هكذا أجاب زيدان حيال موقف اللاعب.

وأضاف “لن يأتي معنا، إنه يتعافي بشكل طبيعي ونأمل أن نستعيده بعد بطولة السوبر شيئًا فشيئًا”.

ويفتتح ريال مدريد مشوار السوبر بملاقاة فالنسيا يوم الأربعاء القادم 8 يناير على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة.

بينما سيجمع نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتليتكو مدريد يوم الخميس 9 يناير بالملعب ذاته.

ويغيب إيدين هازارد (28 عامًا) عن المشاركة رفقة ريال مدريد منذ 26 نوفمبر الماضي بداعي الإصابة في الكاحل.

إذ تعرض إلى تدخل قوي من طرف توماس مونييه مدافع سان جيرمان في مباراة الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يستعيد اللاعب عافيته في غضون أسبوعين على أقصى تقدير بحسب تقارير إسبانية.

محمد ابو الوفا

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