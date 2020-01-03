رسميًا: مهاجم ريال مدريد يغيب عن السوبر الإسباني

ظهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة خيتافي المُقدّر لها غدًا السبت لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

🎙💬 Listen to what #Zidane said ahead of our first match of the year! #RMCity pic.twitter.com/PxRjzb4xjs — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 3, 2020

ويحل الفريق المدريدي ضيفًا على خيتافي في ملعبه كولسيوم ألفونس بيريز، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه إلى المملكة لخوض فعاليات بطولة السوبر الإسباني.

وكشف زيدان خلال المؤتمر الصحفي عن فقدان ريال مدريد لخدمات هازارد خلال البطولة، آملًا في تعافيه سريعًا..

“هازارد مُستبعد 100% في بطولة كأس السوبر الإسبانية”، هكذا أجاب زيدان حيال موقف اللاعب.

وأضاف “لن يأتي معنا، إنه يتعافي بشكل طبيعي ونأمل أن نستعيده بعد بطولة السوبر شيئًا فشيئًا”.

ويفتتح ريال مدريد مشوار السوبر بملاقاة فالنسيا يوم الأربعاء القادم 8 يناير على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة.

بينما سيجمع نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتليتكو مدريد يوم الخميس 9 يناير بالملعب ذاته.

ويغيب إيدين هازارد (28 عامًا) عن المشاركة رفقة ريال مدريد منذ 26 نوفمبر الماضي بداعي الإصابة في الكاحل.

إذ تعرض إلى تدخل قوي من طرف توماس مونييه مدافع سان جيرمان في مباراة الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يستعيد اللاعب عافيته في غضون أسبوعين على أقصى تقدير بحسب تقارير إسبانية.