حرم أمير الرياض تشرف حفل التخرج بجامعة الأميرة نورة

الرياض- البلاد

رعت حرم أمير منطقة الرياض، صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أمس الأول احتفال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطالباتها الخريجات الحاصلات على درجة الماجستير والدبلوم العالي والحاصلات على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1439/1440هـ، وذلك بمركز الندوات والمؤتمرات بالجامعة.

وبلغ عدد الخريجات في مرحلة الماجستير (121) خريجة، وفي مرحلتي البكالوريوس و الدبلوم تخرجت (613) طالبة أما في مرحلة الدبلوم العالي فقد بلغ عدد الخريجات (22) طالبة.

واستهل الحفل بمسيرة القيادات ومسيرة الخريجات، ثم ألقت سمو الأميرة نورة بنت محمد كلمة قالت فيها : بناتي الخريجات بكن اجتمعنا وبكن فرحنا بهذه الليلة الجميلة، ليلة الإبداع في المحتوى والجمع المميز، كلنا فخورون بجامعة الأميرة نورة التي تعد صرحا شاهدا على نجاح المرأة السعودية في المجالات الاجتماعية والأكاديمية. ووجهت سموها رسالة للخريجات أكدت فيها بأن كل واحدة منهن لبنة في بناء المجتمع لتكتمل الصورة ويكتمل البناء، والوطن ينتظر منهن الكثير.

عقب ذلك ألقت مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى كلمة أشارت من خلالها إلى أنه قبل نحو ثلاثة أشهر تحلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهويتها الجديدة لتثبت رسالة وطنية واعدة من خلال خريجاتها المتميزات، واليوم كلنا فخر ونحن نقدم للمجتمع هذه اللآلئ من بنات الوطن.

وقالت : أنتن فارسات المعرفة ومستقبل الإبداع والاستثمار الحقيقي الذي يراهن عليه الوطن فهنيئاً لكم ولنا ولوطننا الغالي ما حققتموه من تفوق علمي وأتطلع معكن وبكن أن نرسم مستقبلاً باهراً يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمرأة، ويجسد الدعم السخي الذي نحظى به من قبل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث مهدا الطريق وزرعا الأمل وأنارا الفرص أمام المرأة السعودية لتكون شريكاً في شتى المجالات. كما استمعت الحاضرات لكلمة الخريجات، وفي ختام الحفل كرم شركاء النجاح، واصطفت الخريجات في مسيرة للسلام على راعية الحفل، فيما سلمت مديرة الجامعة لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد، هدية تذكارية.