رونالدو أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى ميلان

كشف ماسيميليانو ميرابيلي، المدير الرياضي السابق لنادي ميلان الإيطالي، عن رغبة كبيرة أبداها كريستيانو رونالدو في تقمص ألوان الفريق قبل اتخاذه القرار بالانتقال إلى يوفنتوس.

وأعلن رونالدو (35 عامًا) رحيله عن ريال مدريد بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ليفربول الإنجليزي.

لكنه لم يحدد وجهته إلا بعد إعلان الرحيل بحوالي شهرين، إذ تناثرت الشائعات حول عودته إلى مانشستر يوناتيد وما إلى نحو ذلك.

بيد أن رونالدو فاجأ الجميع بانتقاله إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس، في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.

ويقضي النجم البرتغالي موسمه الثاني مع يوفنتوس، بعد عشر سنوات عجّت بالنجاحات رفقة ريال مدريد.

حول وجهة رونالدو بعد إعلانه الرحيل عن الميرنغي، قال ميرابيلي إن اللاعب وافق على الانتقال إلى ميلان لكن المشاكل الإدارة حالت دون الصفقة..

“ناقشنا الأمر مع وكيل أعماله خورخي مينديش وأبلغنا بموافقة اللاعب على الانتقال إلى ميلان”، هكذا تحدث ميرابيلي.

وأكمل “علمنا في ذلك الوقت أن اللاعب لديه مشكلات مع ريال مدريد، لذلك بدأنا التحرك وفتحنا قنوات الاتصال”.

وواصل “أبدى كريستيانو موافقته وبدأنا بوضع الخطط المستقبلية، لكن ملاك النادي رفضوا الصفقة”.

واختتم “كنا قريبين كذلك من التعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بعد إنهاء صفقة رونالدو لكن الأمور انهارت تمامًا”.

بعد انهيار مفاوضات ميلان، اغتنم يوفنتوس الفرصة وقدّم عرضًا ضخمًا لضم اللاعب ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

وسجل النجم المخضرم 12 هدفًا هذا الموسم في كل البطولات رفقة يوفنتوس إضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين.