توظيف 49 ألف باحث وباحثة عن عمل

الرياض – البلاد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن توظيف نحو 49 ألف باحث وباحثة عن العمل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ 10.933 مواطناً ومواطنة توظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ 8778 مواطناً ومواطنة، ثم منطقة الرياض بـ 7957 مواطناً ومواطنة، عقبهم فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 مواطناً ومواطنة، ثم منطقة جازان بـ 3392 مواطناً ومواطنة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 مواطناً ومواطنة، بينما أسهم الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 مواطناً ومواطنة، في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ 1765 مواطناً ومواطنة، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ 1195 مواطناً ومواطنة، فيما توظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 مواطناً ومواطنة، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 مواطناً ومواطنة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

من جهة ثانية يحتفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة.

وأوضح مدير أكاديمية هدف للقيادة سعود العمير، عن توجه الصندوق لتدشين وتقديم برنامج الأكاديمية باللغة العربية الشهر المقبل، مع استمرار تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية أيضا، مبيناً أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بمعايير عالمية ليكون رحلة تطوير قيادي متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح، والتسجيل، وتقييم المتقدمين، واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.