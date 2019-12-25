«نادي الإبل» يفاجئ جماهيره بمسابقة كبرى

البلاد : متابعات

أعلن نادي الإبل ، الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كيلو متر عن العاصمة الرياض، عن مسابقة كبرى للجمهور يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي وتحديدا بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.

وتتمثل تفاصيل المسابقة والتي تحمل عنوان (القعود قعودك لاطرحته) في ثلاثة خطوات تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثانيا يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.

وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماس كبيرين عطفا على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الايام الماضية من المهرجان.

يذكر ان نادي الابل يولي اهتماما كبيرا لجماهيره الوفية وذلك من خلال تخصيص جوائز يومية لـ(نجم المدرج) عبارة عن جوالات تكون من نصيب 5 الى 4 مشجعين، يتم اختيارهم عبر آلية (صيد الكاميرا).