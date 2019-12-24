الرياضة

النصر يعبر ضمك بمشقّة..

كأس خادم الحرمين: “ثلاثية” حمد الله تقود النصر لريمونتادا ضد ضمك

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ربيع الآخر / 1441 هـ      24 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
حمد الله

قلب النصر تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوزٍ بأربعة أهداف في نهاية المطاف بالمباراة التي جمعته بضمك لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ففي المباراة التي دارت وقائعها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، تقدم مازن أبو شرارة لضمك بهدفين متتاليين بالدقيقتين 37 و43.

بينما احتسب الحكم الجامبي، باكاري جاساما، ركلة جزاء للعالمي في الوقت المبدد من الشوط الأول، حوّلها بنجاح عبد الرزاق حمد الله إلى الشباك.

وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر جاساما البطاقة الحمراء في وجه مهند النعجي عند الدقيقة 66.

ما لبث النصر 10 دقائق أخرى حتّى أدرك التعادل عبر البديل يحيى الشهري.

بينما مالت دفة الأمور لصالح أصفر العاصمة وأنهى المباراة عمليًا عبر حمد الله بهدفين متتابعين بالدقيقتين 80 و84.

 

محمد ابو الوفا

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