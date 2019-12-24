كأس خادم الحرمين: “ثلاثية” حمد الله تقود النصر لريمونتادا ضد ضمك

قلب النصر تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوزٍ بأربعة أهداف في نهاية المطاف بالمباراة التي جمعته بضمك لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

We qualified to the quarterfinal! 💪🏼💛pic.twitter.com/Xu5ezsi6hg — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 24, 2019

ففي المباراة التي دارت وقائعها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، تقدم مازن أبو شرارة لضمك بهدفين متتاليين بالدقيقتين 37 و43.

بينما احتسب الحكم الجامبي، باكاري جاساما، ركلة جزاء للعالمي في الوقت المبدد من الشوط الأول، حوّلها بنجاح عبد الرزاق حمد الله إلى الشباك.

وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر جاساما البطاقة الحمراء في وجه مهند النعجي عند الدقيقة 66.

ما لبث النصر 10 دقائق أخرى حتّى أدرك التعادل عبر البديل يحيى الشهري.

بينما مالت دفة الأمور لصالح أصفر العاصمة وأنهى المباراة عمليًا عبر حمد الله بهدفين متتابعين بالدقيقتين 80 و84.