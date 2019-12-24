“الشورى” يطالب هيئة الرياضة بدراسة آليات تأسيس الأندية النسائية

جدة : البلاد

طالب مجلس الشورى ، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) ، الهيئة العامة للرياضة بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم دعم الأندية النسائية في المملكة.

وقدم الشورى وفقاً لـ”الإخبارية” مجموعة من المقترحات لهيئة الرياضة في جلسته اليوم تضمنت ضرورة الإسراع في تخصيص الأندية.

وتلخصت مطالب ومقترحات الشورى لهيئة الرياضة في دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، إعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، الإسراع في تخصيص الأندية الرياضية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.